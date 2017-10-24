// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Азербайджан закупил у Белоруссии вооружение на $170 млн из страха перед «Искандерами» Армении

Азербайджан закупил у Белоруссии вооружение на $170 млн из страха перед «Искандерами» Армении
24 октября 2017 - 11:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Азербайджан закупил у Белоруссии вооружение на сумму 170 млн долларов. Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

По информации института, сделка Азербайджана с Белоруссией о закупке реактивной системы залпового огня «Полонез», все же состоялась. Информацию подтверждает и издание «Белорусские новости».

Азербайджанская сторона заплатила аванс за экспорт реактивной системы, пишет haqqin.az.

Азербайджан проявил интерес к белорусской реактивной системе после поставок оперативно-тактического комплекса «Искандер-Э» в Армению.

Ракеты для комплекса «Полонез» разработаны в Белоруссиина основе китайского прототипа.

Ссылки по теме:
Haqqin.az. Азербайджан отвечает Армении ракетами Лукашенко
 Самое значимое
К Земле летит крупнейший астероидК Земле летит крупнейший астероид
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Россия доставила в Азербайджан новую партию военной техникиРоссия доставила в Азербайджан новую партию военной техники
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Курс биткоина установил новый рекорд - выше $5800
В США арестовали скрывавшегося 27 лет клоуна-убийцу
Ученые призвали молодежь не уступать место бабушкам и дедушкам
Mercedes снимает знаменитый «Гелендваген» с производства
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
В Армении российский военный случайно убил сослуживца и застрелился На полигоне Алагяз в Армении военнослужащий-контрактник российских ВС случайно застрелил сослуживца, а затем покончил с собой
Азербайджан вновь применил ПТРК «Спайк» в Карабахе Передовые подразделении Армии обороны Карабаха, с целью не обострять напряженность на линии соприкосновения, продолжили проявлять сдержанность и воздержались от ответных действий
Армянка впервые стала мэром грузинского города Ниноцминда Она набрала 77% голосов и, по предварительным результатам подсчета, победила в борьбе за пост мэра города
Серж Саргсян утвердил создание армяно-российской группировки войск Документы были ратифицированы Национальным собранием (парламентом) Армении 5 октября