Азербайджан закупил у Белоруссии вооружение на $170 млн из страха перед «Искандерами» Армении
24 октября 2017 - 11:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджан закупил у Белоруссии вооружение на сумму 170 млн долларов. Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).
По информации института, сделка Азербайджана с Белоруссией о закупке реактивной системы залпового огня «Полонез», все же состоялась. Информацию подтверждает и издание «Белорусские новости».
Азербайджанская сторона заплатила аванс за экспорт реактивной системы, пишет haqqin.az.
Азербайджан проявил интерес к белорусской реактивной системе после поставок оперативно-тактического комплекса «Искандер-Э» в Армению.
Ракеты для комплекса «Полонез» разработаны в Белоруссиина основе китайского прототипа.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
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