Азербайджан закупил у Белоруссии вооружение на $170 млн из страха перед «Искандерами» Армении

PanARMENIAN.Net - Азербайджан закупил у Белоруссии вооружение на сумму 170 млн долларов. Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

По информации института, сделка Азербайджана с Белоруссией о закупке реактивной системы залпового огня «Полонез», все же состоялась. Информацию подтверждает и издание «Белорусские новости».

Азербайджанская сторона заплатила аванс за экспорт реактивной системы, пишет haqqin.az.

Азербайджан проявил интерес к белорусской реактивной системе после поставок оперативно-тактического комплекса «Искандер-Э» в Армению.

Ракеты для комплекса «Полонез» разработаны в Белоруссиина основе китайского прототипа.