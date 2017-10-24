ОБСЕ проведет плановый мониторинг линии соприкосновения сил Карабаха и Азербайджана
24 октября 2017 - 11:34 AMT
PanARMENIAN.Net - 25 октября, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в юго-восточном направлении Гадрутского района.
С позиций Армии обороны НКР наблюдение будут осуществлять личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспршик, его полевой помощник Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и сотрудник офиса Мартин Шустер (Германия), а также представитель Группы планирования высокого уровня ОБСЕ подполковник Патрик Фаррели Ирландия).
Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.
12 сентября, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в восточном направлении Гадрутского района. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.
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