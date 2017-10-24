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Мексиканские депутаты посетили Карабах

Мексиканские депутаты посетили Карабах
24 октября 2017 - 13:06 AMT

PanARMENIAN.Net - Прибывшие из Мексики депутаты Бланка Маргарита Куата Домингес, Мария Кристина Тереса Гарсиа Браво, Карлос Эрнандес Мирон посетили Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику).

24 октября мексиканские депутаты в сопровождении вице-спикера НС РА Эдуарда Шармазанова в Степанакерте возложили цветы к мемориалу в память павших в Арцахской освободительной борьбе сынов армянского народа.

22 октября прибывшие из Мексики в Армению депутаты Бланка Маргарита Куата Домингес, Мария Кристина Тереса Гарсиа Браво, Карлос Эрнандес Мирон в сопровождении вице-спикера НС Э.Шармазанова и депутата НС М.Есаян посетили мемориал в Цицернакаберде. Мексиканские парламентарии возложили цветы к Вечному огню и отдали дань уважения памяти Святых Мучеников. Гости побывали также в Музее-институте Геноцида армян, ознакомились с документами и материалами, внесли запись в Книгу памяти.

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