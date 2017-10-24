Мексиканские депутаты посетили Карабах
24 октября 2017 - 13:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Прибывшие из Мексики депутаты Бланка Маргарита Куата Домингес, Мария Кристина Тереса Гарсиа Браво, Карлос Эрнандес Мирон посетили Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику).
24 октября мексиканские депутаты в сопровождении вице-спикера НС РА Эдуарда Шармазанова в Степанакерте возложили цветы к мемориалу в память павших в Арцахской освободительной борьбе сынов армянского народа.
22 октября прибывшие из Мексики в Армению депутаты Бланка Маргарита Куата Домингес, Мария Кристина Тереса Гарсиа Браво, Карлос Эрнандес Мирон в сопровождении вице-спикера НС Э.Шармазанова и депутата НС М.Есаян посетили мемориал в Цицернакаберде. Мексиканские парламентарии возложили цветы к Вечному огню и отдали дань уважения памяти Святых Мучеников. Гости побывали также в Музее-институте Геноцида армян, ознакомились с документами и материалами, внесли запись в Книгу памяти.
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«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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