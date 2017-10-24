Новые комплексы технической разведки поступили на вооружение российской военной базы в Армении

PanARMENIAN.Net - На вооружение подразделения технических средств разведки российской военной базы, дислоцированной в Армении, поступили современные российские комплексы «Радиолампа». Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Уже в начале зимнего периода обучения новые комплексы начнут обеспечивать разведывательными данными командование соединения, в ходе тактических и тактико-специальных учений на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз.

Парки боевых машин российского соединения продолжают перевооружаться современными образцами авиационной, военной и специальной колесной и гусеничной бронетанковой техникой. В 2017 году доля нового вооружения в соединениях Ереванского и Гюмрийского военных гарнизонов увеличилась до 60 процентов.

Ранее стало известно, чтона полигоне Алагяз в Армении военнослужащий-контрактник российских ВС случайно застрелил сослуживца, а затем покончил с собой.«При сдаче оружия после проведения занятий, военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту. Испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца, стрелявший военнослужащий застрелился», — говорится в заявлении ведомства.