ФИФА: Роналду - лучший футболист, Зидан - тренер, Буффон - вратарь

PanARMENIAN.Net - 23 октября в лондонском эстрадном театре «Палладиум» прошла церемония вручения наград ФИФА.

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2017 года. Он опередил в споре за это звание Лионеля Месси («Барселона») и Неймара («Барселона»/«ПСЖ»), пишет Championat.com.

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан стал лучшим тренером 2017 года. В споре за это звание он опередил главного тренера «Челси» Антонио Конте и рулевого «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон был признан ФИФА лучшим вратарем года и стал первым обладателем этой награды. Получив приз, голкипер, которому в январе исполнится 40 лет, сказал, что он польщен получить столь почетное признание в таком почтенном возрасте.

На протяжении шести лет ФИФА вручала лучшему игроку планеты «Золотой мяч» совместно с редакцией журнала France Football, однако с 2016 года французское издание, учредившее свой приз в 1956 году, и ФИФА вновь вручают награды по отдельности.