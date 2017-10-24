Врачи советуют обойтись без антибиотиков, если может пройти само

PanARMENIAN.Net - Пациентам следует чаще прописывать отдых вместо антибиотиков, считают в эпидемиологической службе Англии (Public Health England). До 20% рецептов на антибиотики не нужны, поскольку соответствующие болезни проходят естественным образом, отмечают специалисты.

Злоупотребление медикаментами может привести к развитию устойчивости микроорганизмов к антибиотикам. Пациенты должны внести свой вклад в предотвращение роста инфекций, отмечают специалисты, пишет BBC.

Прием антибиотиков жизненно необходим в случаях сепсиса, пневмонии, бактериального менингита и других тяжелых инфекций. Однако, по заявлению эпидемиологов, для менее тяжелых заболеваний польза антибиотиков практически не заметна. Например, кашель или бронхит может пройти в течение трех недель, в то время как антибиотики помогут ускорить процесс выздоровления всего на пару дней.

«Нам нет необходимости прибегать к антибиотикам для лечения распространенных заболеваний, - рассказал глава медицинской части эпидемиологической службы профессор Пол Косфорд. - Большинство из нас периодически подхватывают инфекцию и выздоравливают за счет собственного иммунитета». И пациенты, по его мнению, не должны ожидать от врача именно рецепта на антибиотик.

Вместо этого, для лечения тех инфекций, с которыми организм может справиться самостоятельно, необходимо: больше отдыхать, принимать обезболивающие препараты, такие как парацетамол, пить много жидкости.

«Дело в том, что если вы принимаете антибиотики, когда в них нет необходимости, вероятнее всего вы заразитесь инфекцией, устойчивой к лекарствам, в ближайшие месяцы», - отметил он.

В медицинской практике известны случаи, когда пациенты умирали от супербактерий, устойчивых ко всем классам антибиотиков.В случае неспособности антибиотиков справиться с бактериями усложнится не только процесс лечения инфекционных заболеваний, но и появятся дополнительные риски при проведении стандартных операций - от кесарева сечения до противоопухолевой терапии.