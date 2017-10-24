Нашумевшую «Матильду» Учителя покажут в Армении

PanARMENIAN.Net - Нашумевший фильм Алексея Учителя «Матильда» покажут в Армении. Об этом сообщилиPanARMENIAN.Net в ереванском кинотетре Cinema Star.

Премьера фильма в этом кинотеатре состоится 26 октября. Между тем, в других столичных кинотеатрах - «КиноПарке» и «Москве» - сообщили, что у них показ фильма не планируется.

23 октября премьера фильма «Матильда» состоялась в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.

Фильм «Матильда» Алексея Учителя, рассказывающий о романе наследника российского престола Николая Романова и балерины императорского театра Матильды Кшесинской, оказался в центре внимания еще в 2016-м. Почти год против «Матильды» ведется кампания: депутат Госдумы Наталья Поклонская требует запретить картину, «оскорбляющую» Николая II, причисленного к лику святых. В адрес кинотеатров, собирающихся показывать картину Учителя с 26 октября, поступали многочисленные угрозы.