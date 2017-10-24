Напавший на журналистку «Эха Москвы» арестован на 2 месяца

PanARMENIAN.Net - Пресненский суд Москвы заключил под стражу на два месяца Бориса Грица, напавшего на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.

«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать в отношении Грица меру пресечения в виде содержания под стражей», - огласил решение судья, передает ТАСС.

Гриц будет находиться под стражей до 23 декабря.

Рассмотрение ходатайства следователя заняло не более 15 минут. Гриц был доставлен в суд под усиленным конвоем, он выглядел подавленно, но эмоций не проявлял и неадекватных заявлений не делал.

Нападение на Татьяну Фельгенгауэр было совершено 23 октября в редакции радиостанции «Эхо Москвы». 48-летний Борис Гриц прорвался в помещение, ослепив охранника из газового баллончика, и нанес журналистке удар ножом в шею. Он был задержан охранником радиостанции и передан правоохранительным органам.