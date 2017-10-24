Минобороны Карабаха: Действия Азербайджана не останутся безответными

PanARMENIAN.Net - В настоящее время ситуация на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС более напряженная, чем на прошлой неделе. Об этом заявил министр обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Левон Мнацаканян журналистам.

«В настоящее время ситуация более напряженная, чем на прошлой неделе. Как известно, последние три инцидента на линии соприкосновения произошли в результате действий Азербайджана. Они не останутся безответными. Любое действие противника получает соразмерный ответ», - заявил он, пишет Aysor.am.

На вопрос журналистов, даны ли ответы на последние действия Азербайджана, министр обороны НКР заявил: «Пока нет».

«Мы руководствуемся мирным урегулированием конфликта. Сегодня и завтра я встречусь с представителями ОБСЕ, и представлю им ситуацию», - сказал он.

По словам Мнацаканяна, Степанакерт остается приверженным мирному решению конфликта, однако провокации противника получат ответ.

22 октября, нарушив достигнутые на встрече президентов Армении и Азербайджана в Женеве договоренности, ВС Азербайджана в северо-восточном направлении линии соприкосновения (Мартакерт-Матагис) карабахско-азербайджанских сил применили артиллерийские установки, произведя пять выстрелов, а также произвели один выстрел из противотанковой ракеты «Спайк».

23 октября в15:05, на восточном направлении линии соприкосновения азербайджанские ВС нарушили режим перемирия, применив ПТРК «Спайк».