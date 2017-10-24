Мхитарян проголосовал за Роналду и Зидана в рейтинге ФИФА
24 октября 2017 - 16:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный тренер сборной Армении по футболу Артур Петросян и капитан команды и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян также голосовали в рейтинге ФИФА. Об этом сообщает Федерация футбола Армении.
23 октября в лондонском эстрадном театре «Палладиум» прошла церемония вручения наград ФИФА.Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2017 года.Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан стал лучшим тренером 2017 года.
Так, Мхитарян выбрал троих лучших тренеров - Зинедин Зидан, Масимилиано Алегри, Леонардо Жардим. Тренер МЮ Жозе Моуринью не вошел в топ-3 по версии Мхитаряна. Футболист выбрал также лучших игроков - Роналду, Джанлуиджи Буффон и Неймар.
Топ-3 лучших тренеров по версии Петросяна выглядело следующим образом: Зидан, Диего Симеоне и Леонардо Жардим. Лучшие футболисты, по мнению тренера сборной Армении, - Роналду, Буффон и Неймар.
На протяжении шести лет ФИФА вручала лучшему игроку планеты «Золотой мяч» совместно с редакцией журнала France Football, однако с 2016 года французское издание, учредившее свой приз в 1956 году, и ФИФА вновь вручают награды по отдельности.
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