Докфильм о Геноциде армян признан лучшим на кинофестивале в Глендейле
24 октября 2017 - 16:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Фильм о Геноциде армян под названием «Вороны пустыни» (Crows of the Desert) признан лучшим документальным фильмом на Международном кинофестивале, прошедшем 22 октября в американском городе Глендейл (Калифорния).
Докфильм снят по мотивам книги американского армянина из Глендейла Левона Парияна, в котором автор рассказывает историю побега своего деда от османских солдат в годы Геноцида и спасении тысячи армян, пишет Los Angeles Times.
Режиссером фильма стала Марта Хуск.
Ранее стало известно, что американский художник покостюмам иактер армянского происхождения Микаэл Шарафян удостоился премии «Актер года» на международном кинофестивале в Глендейле.
Международный кинофестиваль проходил в Глендейле 13-22 октября.
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«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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