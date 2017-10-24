Докфильм о Геноциде армян признан лучшим на кинофестивале в Глендейле

PanARMENIAN.Net - Фильм о Геноциде армян под названием «Вороны пустыни» (Crows of the Desert) признан лучшим документальным фильмом на Международном кинофестивале, прошедшем 22 октября в американском городе Глендейл (Калифорния).

Докфильм снят по мотивам книги американского армянина из Глендейла Левона Парияна, в котором автор рассказывает историю побега своего деда от османских солдат в годы Геноцида и спасении тысячи армян, пишет Los Angeles Times.

Режиссером фильма стала Марта Хуск.

Ранее стало известно, что американский художник покостюмам иактер армянского происхождения Микаэл Шарафян удостоился премии «Актер года» на международном кинофестивале в Глендейле.

Международный кинофестиваль проходил в Глендейле 13-22 октября.