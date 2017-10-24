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Свитальский: ЕС прилагает все усилия для подписания соглашения с Арменией

Свитальский: ЕС прилагает все усилия для подписания соглашения с Арменией
24 октября 2017 - 16:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Евросоюз прилагает все усилия, чтобы новое соглашение между ЕС и Арменией было подписано вовремя. Об этом заявилруководитель делегации Евросоюза в Армении, посол Петр Свитальский.

«Я верю, что новое соглашение между ЕС и Арменией будет подписано вовремя, я настроен оптимистично», - заявил он.

«Мы прилагаем все усилия, и я очень благодарен моим коллегам в Брюсселе и представителям государств-членов, что они не жалеют усилий для осуществления всех процедур и обеспечения своевременного подписания соглашения. Я верю, что это будет реализовано, я настроен оптимистично», - заявил посол, пишет Радио Свобода.

В ответ на замечание о том, что некоторые эксперты выражают свою озабоченность по поводу того, что из-за внутренних процедур, например, проблем с переводом, соглашение Армения-ЕС, возможно, в ноябре подписано не будет, Светальский сказал следующее: «Я могу заверить, что Европейским союзом принимаются все шаги и меры для подписания соглашения. Со стороны ЕС, а также государств-членов прилагаются очень целенаправленные усилия для того, чтобы это претворилось в жизнь. Мы настроены решительно для предоставления этой возможности, и мы приложим все усилия, чтобы соглашение было подписано вовремя».

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС было парафировано в конце марта 2017 года, и ожидается, что стороны подпишут его в конце ноября во время саммита Восточного партнерства ЕС в Брюсселе.

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