Ведущий CNN пополнит «черный список» Азербайджана

PanARMENIAN.Net - Ведущий шоу на американском телеканале CNN, шеф-повар Энтони Бурден будет включен в «черный список» МИД Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев, пишет РИА Новости.

В октябре Бурден посетил Шуши для съемок очередного выпуска его телешоу «Энтони Бурден: неизвестные места». Об этом сам он сообщил на своей странице в соцсети.

Баку в 2013 году обнародовал «черный список» иностранцев, которые посетили Карабах, лицам из него запрещен въезд в Азербайджан. Список периодически обновляется.