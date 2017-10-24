Ведущий CNN пополнит «черный список» Азербайджана
24 октября 2017 - 15:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Ведущий шоу на американском телеканале CNN, шеф-повар Энтони Бурден будет включен в «черный список» МИД Азербайджана за посещение Нагорного Карабаха. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев, пишет РИА Новости.
В октябре Бурден посетил Шуши для съемок очередного выпуска его телешоу «Энтони Бурден: неизвестные места». Об этом сам он сообщил на своей странице в соцсети.
Баку в 2013 году обнародовал «черный список» иностранцев, которые посетили Карабах, лицам из него запрещен въезд в Азербайджан. Список периодически обновляется.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
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