Четыре армянских боксера потерпели поражения на ЧЕ в Турции

PanARMENIAN.Net - На проходящем в Анталье молодежном (до 18 лет) чемпионате Европы по боксу 23 октября все четыре представителя Армении, вышедшие на ринг, потерпели поражения.

Таким образом, борьбу за призовые места на первенстве континента продолжают Эрик Тохян (49 кг) и Тони Галстян (69 кг), передает пресс-служба НОКА.

Тони Галстян (69 кг) одержал уже вторую победу в Турции – на этот раз, взяв верх нал молдаванином Ахмедом Кемортани. Эрик Тохян (49 кг) в своем стартовом бою победил представляющего Белоруссию Александра Бутрими.

24 октября Тони Галстян проведет четвертьфинальный бой, а 25 октября за путевку в полуфинал поборется Эрик Тохян. Армянские боксеры в случае победы обеспечат себе как минимум бронзовую медаль.