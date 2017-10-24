ЮНЕСКО: В Армении девочек чаще отправляют в дошкольные учреждения
24 октября 2017 - 17:35 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении девочек чаще отдают вдошкольные учреждения. Об этом говорится в докладе Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), опубликованном 24 октября.
Согласно докладу, равные возможности для мальчиков и девочек в дошкольных учреждениях есть только в 63% стран из около 160 стран, вошедших в доклад, в остальных 37% стран дошкольное образование получают либо больше девочек, либо - мальчиков.
Так, Армения входит в те 37 стран, в которых дошкольное образование более доступно для девочек. На каждые 100 девочек, посещяющих дошкольные учреждения, приходится менее 80 мальчиков. Такая же ситуация и в Мавритании и Саудовской Аравии.
В Джибути, Марокко, Пакистане и Йемене наблюдается обратная ситуация: в этих странах самый высокий дисбаланс за счет девочек - на каждые 100 мальчиков в дошкольных учреждениях приходится менее 90 девочек.
Равные возможности для мальчиков и девочек в начальной школе есть только в 66 процентах стран, в средней - в 45 процентах, в старшей - в 25 процентах. В докладе организация приводятся данные за 2015 год.
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