Армянские самбисты-ветераны завоевали медали на чемпионате мира
24 октября 2017 - 17:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянские самбисты-ветераны завоевали 2 медали на чемпионате мира среди мастеров-ветеранов в греческом городе Салоники.
Ветераны армянского самбо Эрнест Мирзоян (100 кг) стал серебряным призером чемпионата мира, а Азат Андрян (74 кг) – бронзовым, передает пресс-служба НОКА.
Чемпионат мира по самбо среди мастеров-ветеранов состоялся с 20 по 23 октября.
Самое значимое
Мхитарян был заменен на 90-й минуте матча
Ялян выступает в весовой категории 58 кг.
Бронзовыми медалистами стали среди молодых людей Феликс Даниелян (48 кг) и Ваагн Чалян (82 кг)
После перерыва хозяевам поля удалось сравнять счет. На 62-й минуте автором гола в составе сборной Казахстана стал Бауржан Турысбек
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