Тысячи боевиков ИГ стали разъезжаться из Сирии по домам
24 октября 2017 - 18:59 AMT
PanARMENIAN.Net - С территории, контролируемых самопровозглашенным «Исламским государством» выехали примерно 5,4 тысячи человек и отправились в те страны, откуда приехали. Об этом сообщается в исследовании американского аналитического центра Soufan Center.
По данным экспертов, за прошедшие два года 33 государства заявили о возвращении граждан, воевавших на территории Сирии и Ирака. Больше всего людей уехало из стран Центральной Азии (более пяти тысяч) и ЕС (около пяти тысяч). При этом в страны Средней Азии вернулись лишь около пятисот человек, а Европа держит рекорд по числу «возвращенцев» — 1200. В Россию — 400, пишет Lenta.ru.
Ранее Министерство обороны России отчиталось, что под контролем террористов в Сирии осталось лишь пять процентов территории страны. 17 октября арабо-курдские отряды «Демократических сил Сирии» (ДСС) полностью очистили от боевиков Ракку — древний город, который на протяжении нескольких лет был самопровозглашенной столицей и одним из главных оплотов террористической группировки «Исламское государство».
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Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
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