Араз Озбилиз оформил дубль в 9-м туре молодежного первенства Турции
24 октября 2017 - 19:11 AMT
PanARMENIAN.Net - В 9-м туре молодежного первенства Турции «Бешикташ» дома встречался с «Истамбул Башакшехирспором» и разгромил его - 3:0.
В составе хозяев поля дубль оформил полузащитник сборной Армении Араз Озбилиз, пишетArmFootball.com.
«Молодежка» стамбульского клуба с 22-мя очками возглавляет таблицу.
Самое значимое
Мхитарян был заменен на 90-й минуте матча
Ялян выступает в весовой категории 58 кг.
Бронзовыми медалистами стали среди молодых людей Феликс Даниелян (48 кг) и Ваагн Чалян (82 кг)
После перерыва хозяевам поля удалось сравнять счет. На 62-й минуте автором гола в составе сборной Казахстана стал Бауржан Турысбек
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