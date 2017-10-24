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Араз Озбилиз оформил дубль в 9-м туре молодежного первенства Турции

Араз Озбилиз оформил дубль в 9-м туре молодежного первенства Турции
24 октября 2017 - 19:11 AMT

PanARMENIAN.Net - В 9-м туре молодежного первенства Турции «Бешикташ» дома встречался с «Истамбул Башакшехирспором» и разгромил его - 3:0.

В составе хозяев поля дубль оформил полузащитник сборной Армении Араз Озбилиз, пишетArmFootball.com.

«Молодежка» стамбульского клуба с 22-мя очками возглавляет таблицу.

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ArmFootball.com: Араз Озбилиз оформил дубль в игре за "молодежку" "Бешикташа"
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