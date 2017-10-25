ВС Азербайджана обстреляли карабахские позиции из минометов: Армянская сторона потерь не понесла

PanARMENIAN.Net - 24 октября на некоторых участках линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск Азербайджан вновь проявил активность, помимо стрелкового оружия различного калибра, применив также минометы. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).

В частности по армянским позициям, дислоцированным в оборонительных направлениях Мартакерта и Мартуни, ВС Азербайджана из минометов 60-мм выпустили 23 снаряда. Вследствие обстрела передовые подразделения Армии обороны НКР каких-либо потерь не понесли.

Вечером и в течение ночи обстановка была стабильной.

Армия обороны НКР по всей протяженности передовой продолжает бдительно контролировать ситуацию и выполнять поставленные задачи в соответствии с боевыми поручениями.