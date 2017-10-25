ВС Азербайджана обстреляли карабахские позиции из минометов: Армянская сторона потерь не понесла
25 октября 2017 - 10:29 AMT
PanARMENIAN.Net - 24 октября на некоторых участках линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск Азербайджан вновь проявил активность, помимо стрелкового оружия различного калибра, применив также минометы. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).
В частности по армянским позициям, дислоцированным в оборонительных направлениях Мартакерта и Мартуни, ВС Азербайджана из минометов 60-мм выпустили 23 снаряда. Вследствие обстрела передовые подразделения Армии обороны НКР каких-либо потерь не понесли.
Вечером и в течение ночи обстановка была стабильной.
Армия обороны НКР по всей протяженности передовой продолжает бдительно контролировать ситуацию и выполнять поставленные задачи в соответствии с боевыми поручениями.
Самое значимое
«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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