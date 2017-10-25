Глава Минобороны НКР представил Каспршику доказательства применения Баку ПТРК «Спайк» и минометов
25 октября 2017 - 10:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), командующий Армией обороны НКР, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян 24 октября принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР.
В ходе встречи обсуждалась напряженная обстановка, сложившаяся в предыдущие дни на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск. В частности Мнацаканян представил Каспршику доказательства применения ВС Азербайджана ПТРК «Спайк» и минометов.
22 октября ВС Азербайджана, нарушив достигнутые недавно на состоявшейся в Женеве по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ встрече президентов Армении и Азербайджана договоренности, в северо-восточном направлении линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск (Мартакерт-Матагис) применили артиллерийское оружие. Противник произвел в направлении армянских позиций выстрелы из минометов (5 снарядов) и ПТРК «Спайк» (1 ракета). А 23 октября, около 15:05, в восточном направлении линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня, применив ПТРК «Спайк».
Самое значимое
«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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