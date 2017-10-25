Глава Минобороны НКР представил Каспршику доказательства применения Баку ПТРК «Спайк» и минометов

PanARMENIAN.Net - Министр обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), командующий Армией обороны НКР, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян 24 октября принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР.

В ходе встречи обсуждалась напряженная обстановка, сложившаяся в предыдущие дни на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск. В частности Мнацаканян представил Каспршику доказательства применения ВС Азербайджана ПТРК «Спайк» и минометов.

22 октября ВС Азербайджана, нарушив достигнутые недавно на состоявшейся в Женеве по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ встрече президентов Армении и Азербайджана договоренности, в северо-восточном направлении линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск (Мартакерт-Матагис) применили артиллерийское оружие. Противник произвел в направлении армянских позиций выстрелы из минометов (5 снарядов) и ПТРК «Спайк» (1 ракета). А 23 октября, около 15:05, в восточном направлении линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня, применив ПТРК «Спайк».