ЕС может вновь усложнить въезд для граждан Грузии

PanARMENIAN.Net - Комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, правосудия и внутренних дел поддержал инициативу, в соответствии с которой граждане Грузии должны будут проходить «предварительную авторизацию», перед тем как отправиться в Европу без визы. О решении комитета Европарламента и его возможных последствиях для грузинских граждан, желающих посетить ЕС, журналистам рассказал заместитель министра иностранных дел Вахтанг Махароблишвили.

Он попросил не отождествлять с «визой» так называемую предварительную авторизацию. Для ее прохождения гражданин обязан заполнить специальную заявку в электронной форме на странице Европейской системы авторизации путешественника, прикрепить к ней справки о месте работы и доходах, которые до отмены виз подавались в консульские отделы посольств, заплатить €10 и дождаться подтверждения права на въезд в Шенгенскую зону, пишет «Ъ».

Ответ вполне может оказаться отрицательным. Впрочем, Махароблишвили обнадежил, что новые нормы пока «одобрены лишь предварительно».

По мнению бывшего ректора дипломатической академии Тбилиси Иосифа Цинцадзе, «предварительная авторизация» — это не что иное, как форма визы, но с другим названием.

«Отказывать людям непосредственно на границе, в европейском аэропорту, для европейских служб всегда хлопотнее, чем в ходе электронной переписки»,— отметил он, объясняя нововведение потоком нелегалов из Грузии.

«С 28 марта (когда вступил в силу безвизовый режим — ред.) тысячи грузин остались в ЕС, и Брюссель не может не реагировать»,— заявил Цинцадзе, отметив при этом, что Европейский союз «не хочет открыто оскорблять Грузию восстановлением визового режима, поэтому действует мягче».

По официальным данным, только за три первых месяца действия безвизового режима около 3 тыс грузин не вернулись из европейских государств на родину в сроки, установленные соглашением с Брюсселем. Речь шла о возможности посещать страны Евросоюза без виз исключительно с краткосрочными визитами (90 дней в течение 180 дней).