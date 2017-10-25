Первый день визита Медведева в РА: Цена на газ не изменится, абхазская железная дорога пока не откроется

PanARMENIAN.Net - 24 октября в Ереван прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев по приглашению премьер-министра Армении Карена Карапетяна. На брифинге по итогам переговоров с Карапетяном Медведев заявил, что специальная цена на газ для Армении сохранится в 2018 году.

«Это соглашение достигнуто, несмотря на то, что раньше мы договаривались о выходе на несколько иные параметры. Думаю, это будет способствовать улучшению экономической ситуации в Армении», - сказал Медведев, пишетAysor.am.

Армения получает российский газ за $150 за 1 тыс кубометров.

Министр транспорта России Максим Соколов, в свою очередь, заявил журналистам в Ереване, что российская сторона открыта к диалогу с грузинской стороной по возобновлению транзитного железнодорожного и автомобильного сообщения через Абхазию.

«Открыты к диалогу. Переговоры ведутся министерством иностранных дел. Последний контакт был в сентябре. Результатом может быть открытие транзитного сообщения не только через Абхазию, но и через Южную Осетию», - сказал Соколов.

По его словам, работа над этим проектом ведется.

«Пока результата с грузинской стороны достичь не удалось, но мы постепенно двигаемся вперед», - отметил Соколов.

В апреле 2017 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос заинтересована ли Россия в возобновлении транзита грузов через Абхазию в Армению, заявил, что российская сторона не видет проблем в возобновлении транзита грузов через Абхазию в Армению.

Речь идет о «Соглашении между правительством Российской Федерации и правительством Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами» от 9 ноября 2011 года. Договор был оформлен в результате сложных переговоров по вступлению РФ в ВТО: после встречи с президентом США Бараком Обамой тогдашний лидер Грузии Михаил Саакашвили снял вето на вступление РФ в организацию — но лишь с тем условием, что через территории Абхазии и Южной Осетии пройдут торговые коридоры из России в Грузию, а стороны пригласят международных посредников, которые будут контролировать поток грузов и маркировать их.