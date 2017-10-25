Daily Mail: В Армении десятки медведей живут в ресторанах - в ужасных условиях
25 октября 2017 - 12:25 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении десятки медведей содержатся в клетках в ресторанах и магазинах для развлечения посетителей. Об этом пишет Daily Mail.
Этих медведей поймали, когда они еще были маленькими, и содержат в тесных клетках, кормя остатками пищи. По данным издания, британская Международная организация по спасению животных (IAR) начала инициативу по освобождению медведей из клеток. Благотворительная организация при поддержке правительства Армении надеется спасто около 80 медведей, живуших в неволе. На каждое животное планируется выделить 4000 евро.
В IAR надеятся вернуть животных в дикую природу, однако, учитывая, что они всю жизнь провели в неволе, организация планирует выделить 75 000 евро на создание специальных условий для медведей.
По данным издания, медведи умаляющим взглядом следят за обедающими в ресторанах посетителями, надеясь на то, что те их покормят. В статье также отмечается, что в Армении охота на животных и содержание их в плохих условиях - древняя традиция, и несмотря на прогресс во многих сферах, защита прав животных в стране остается в плохом состоянии.
Photo. Roger Allen/Silverhub
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Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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