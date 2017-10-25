Ереван входит в топ-5 городов СНГ для путешествий россиян на ноябрьские праздники
25 октября 2017 - 13:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Ереван входит в первую пятерку городов СНГ для путешествий россиян на ноябрьские праздники.Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru определил, в какие города СНГ и ближнего зарубежья отправятся российские туристы на ноябрьские праздники.
Рейтинг составлен по данным запросов и броней гостиниц, квартир и гостевых домов для проживания с 3 по 7 ноября 2017 года.
Кроме Еревана, в топ-5 входят также Минск, Астана, Тбилиси и Баку. По данным сервиса, в столицу Армении российские туристы поедут отдыхать на ноябрьские праздники в среднем на 3 дня и потратят на проживание 2.6 тысяч рублей в сутки. Для сравнения, в Минск - на 2,5 дня (3 тысяч рублей), в Тбилиси - на 4 дня (2,5 тысяч рублей в сутки), а в Астану - на 2 дня (3,5 тысяч рублей).
4 ноября в России отмечают День народного единства, поэтому россиян ждут три выходных дня подряд с 4 по 6 ноября.
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«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
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Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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