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Ереван входит в топ-5 городов СНГ для путешествий россиян на ноябрьские праздники

Ереван входит в топ-5 городов СНГ для путешествий россиян на ноябрьские праздники
25 октября 2017 - 13:15 AMT

PanARMENIAN.Net - Ереван входит в первую пятерку городов СНГ для путешествий россиян на ноябрьские праздники.Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru определил, в какие города СНГ и ближнего зарубежья отправятся российские туристы на ноябрьские праздники.

Рейтинг составлен по данным запросов и броней гостиниц, квартир и гостевых домов для проживания с 3 по 7 ноября 2017 года.

Кроме Еревана, в топ-5 входят также Минск, Астана, Тбилиси и Баку. По данным сервиса, в столицу Армении российские туристы поедут отдыхать на ноябрьские праздники в среднем на 3 дня и потратят на проживание 2.6 тысяч рублей в сутки. Для сравнения, в Минск - на 2,5 дня (3 тысяч рублей), в Тбилиси - на 4 дня (2,5 тысяч рублей в сутки), а в Астану - на 2 дня (3,5 тысяч рублей).

4 ноября в России отмечают День народного единства, поэтому россиян ждут три выходных дня подряд с 4 по 6 ноября.

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