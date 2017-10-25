«Лацио» заставит агрессивных болельщиков посетить Освенцим
25 октября 2017 - 13:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Римский футбольный клуб «Лацио» решил воспитать агрессивных болельщиков.
Болельщики римской команды известны радикальными взглядами, из-за которых «Лацио» неоднократно подвергался штрафным санкциям. В начале октября «Лацио» из-за расистских выкриков болельщиков в матче чемпионата Италии против «Сассуоло» получил запрет на продажу билетов на домашнюю фанатскую трибуну на два матча (22 октября с «Кальяри» и 5 ноября с «Удинезе»), передает Eurosport.
Во время матча с «Кальяри» фанаты «Лацио» все-таки проникли на стадион, заняв места на незакрытой трибуне. После себя на трибуне они оставили множество стикеров с антисемитскими высказываниями в адрес еврейской девочки Анны Франк, которая на стикерах была одета в форму «Ромы».
По словам президента «Лацио» Клаудио Лотито, клуб, как и подавляющее количество болельщиков, придерживается инициативы по борьбе с антисемитизмом и ксенофобией, и в рамках этой программы направит в Освенцим около 200 болельщиков, чтобы они не забыли некоторые эпизоды истории. Планируется, что акция будет ежегодной.
Анна Франк, автор знаменитого Дневника, с семьей скрывалась в 1942 – 1944 годах от нацистов в убежище, устроенном в одном из домов Амстердама. После ареста гестапо 15-летняя Анна умерла в концлагере Берген-Бельзен. Дневник Анны был опубликован ее отцом в 1947 году.
По сообщению на сайте Федерации футбола Италии, все матчи ближайшего тура в сериях А, В и С начнутся с минуты молчания в рамках борьбы с антисемитизмом на трибунах болельщиков «Лацио». Кроме того, перед играми дикторы на стадионах зачитают отрывки из дневника Анны Франк.
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