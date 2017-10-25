Саргсян - членам Евразийского межправительственного совета: Надо устранить технические барьеры
25 октября 2017 - 15:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Серж Саргсян 25 октября принял членов Евразийского межправительственного совета - премьер-министра РА Карена Карапетяна, председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, премьер-министра Кыргызской Республики Сапара Исакова, премьер-министра Белоруссии Андрея Кобякова, премьера Казахстана Бакитжана Сагинтаева, которые в Ереване примут участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
Вместе с главами правительств на встрече присутствовал также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.
Президент РА приветствовал премьер-министров стран-членов интеграционного объединения и выразил уверенность, что предстоящее сегодня в Ереване заседание Межправительственного совета будет результативным и послужит интересам продвижения евразийской интеграции, а также будет способствовать реализации тех договоренностей, которые были достигнуты на очередном саммите ЕАЭС.
Саргсян подчеркнул важность деятельности Совета и выразил благодарность за активную и эффективную работу.
Подчеркнув, что знаком с повесткой дня ереванского заседания, Саргсян в числе представленных на обсуждение вопросов отметил в особенности вопрос устранения технических барьеров, которые, по убеждению президента, препятствуют свободному передвижению товаров, услуг, капитала и рабочей силы на общем рынке, что сдерживает ожидаемый эффект от интеграционных процессов. Президент выразил надежду, что в результате обсуждений как этот, так и другие включенные в повестку актуальные вопросы найдут свое решение, и пожелал успеха работе заседания.
Саргсян подчеркнул также важность во время встреч в подобном формате неформальных контактов, которые способствуют более широкому знакомству с принимающей страной.
Члены Евразийского межправительственного совета выразили благодарность за прекрасные условия, созданные в Армении для эффективной организации работы заседания Совета. Они отметили, что настроены обстоятельно обсудить все включенные в повестку актуальные для стран-участниц вопросы, чтобы найти совместные решения, двигаться вперед и, сохраняя темпы, выполнять те решения, которые принимаются на саммитах глав государств ЕАЭС.
Медведев отметил важность выполняемой работы также с точки зрения продвижения вперед экономической жизни в соответствии с современными тенденциями, чтобы экономики стран-участниц Союза могли сохранить конкурентоспособность, обеспечивая нормальную жизнь и благополучие своих граждан.
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