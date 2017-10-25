В Армении похолодает на 3-4 градуса
25 октября 2017 - 14:01 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 26-27 октября, днем 28 октября, 29 октября ожидается погода без осадков. Во второй половине 28 октября, ночью 29 октября в большинстве районов ожидается дождь с грозой, в отдельных частях порывы ветра до 15-20 м/с.
Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. 26 октября температура воздух повысится ня 1-2 градуса, а 27-29 октября понизится на 3-4 градуса.
В Ереване 26-27 октября, днем 28 октября, 29 октября ожидается погода без осадков. Во второй половине 28 октября, ночью 29 октября в большинстве районов ожидается дождь с грозой.
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