Мониторинг ОБСЕ в Карабахе прошел в соответствии с намеченным графиком
25 октября 2017 - 14:05 AMT
PanARMENIAN.Net - 25 октября, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в юго-восточном направлении Гадрутского района.
Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.
С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспршик, его полевой помощник Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и сотрудник офиса Мартин Шустер (Германия), а также представитель Группы планирования высокого уровня (ГПВУ) ОБСЕ подполковник Патрик Фаррели (Ирландия).
Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны НКР.
С противоположной стороны линии соприкосновения мониторинг осуществили полевые помощники ЛПДП ОБСЕ Генадие Петрика (Молдова) и Михаил Олару (Молдова), а также представитель ГПВУ ОБСЕ, подполковник Александр Непокрытых (Россия).
12 сентября, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в восточном направлении Гадрутского района. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.
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