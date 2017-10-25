Мониторинг ОБСЕ в Карабахе прошел в соответствии с намеченным графиком

PanARMENIAN.Net - 25 октября, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в юго-восточном направлении Гадрутского района.

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспршик, его полевой помощник Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и сотрудник офиса Мартин Шустер (Германия), а также представитель Группы планирования высокого уровня (ГПВУ) ОБСЕ подполковник Патрик Фаррели (Ирландия).

Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны НКР.

С противоположной стороны линии соприкосновения мониторинг осуществили полевые помощники ЛПДП ОБСЕ Генадие Петрика (Молдова) и Михаил Олару (Молдова), а также представитель ГПВУ ОБСЕ, подполковник Александр Непокрытых (Россия).

12 сентября, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в восточном направлении Гадрутского района. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.