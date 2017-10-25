Саудовская Аравия с нуля построит инновационный город в пустыне и заселит его роботами
25 октября 2017 - 13:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд объявил о планах строительства инновационного города на берегу Красного моря.
Город под названием NEOM будет возведен с нуля, отметил принц. Инвестиции в проект на начальном этапе составят 500 миллиардов долларов, средства выделят правительство Саудовской Аравии, суверенный фонд страны и частные инвесторы, пишет Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.
В NEOM привлекут высококвалифицированные кадры, а физическую работу будут выполнять роботы. Их число превысит население города. Приоритетными сферами для экономики NEOM станут цифровые технологии, новая энергетика, биотехнологии и медиа.
План строительства включает возведение моста через Красное море, который соединит Саудовскую Аравию и Египет. Площадь города составит 26 тысяч квадратных километров. Это будет первая в мире специальная независимая зона, охватывающая помимо Саудовской Аравии территорию соседних Египта и Иордании, подчеркивают авторы проекта.
В сентябре 2016 года агентство Bloomberg сообщало о том, что Саудовская Аравия планирует закрыть ряд проектов ради снижения дефицита государственной казны. Из-за обвала цен на нефть королевство закончило 2015 год с рекордным дефицитом бюджета — 98 миллиардов долларов.
В апреле 2016 года Эр-Рияд обнародовал программу Vision 2030 — долгосрочный план трансформации экономики королевства на следующие 15 лет с целью избавления от нефтяной зависимости.
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