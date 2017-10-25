Армянские фигуристы принимают участие в международных соревнованиях

PanARMENIAN.Net - С 20 по 22 октября в Москве прошел этап серии Гран-при по фигурному катанию, в котором приняла участие представительница Армении Анастасия Галустян. Армянская спортсменка заняла 12-е место, а победительницей турнира стала россиянка Евгения Медведева.

«Сам факт участия в подобном турнире уже большой успех для нас, - сказала президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян. - Теперь нашим ведущим спортсменам предстоит участие в международных соревнованиях. Анастасия и Славик Айрапетян в ноябре отправятся в Таллин для участия в турнире ISU Challenger Series. Танцевальная пара Тина Айрапетян/Симон Пру-Сенекал выступит на аналогичном турнире в Варшаве».

Степанян также сообщила, что фигурист Эдвард Тер-Казарян отправится в Румынию для участия в международном юниорском турнире, передает пресс-служба НОКА.

Эдварду 12 лет, он живет и тренируется в Москве.