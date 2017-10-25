Армянские фигуристы принимают участие в международных соревнованиях
25 октября 2017 - 13:52 AMT
PanARMENIAN.Net - С 20 по 22 октября в Москве прошел этап серии Гран-при по фигурному катанию, в котором приняла участие представительница Армении Анастасия Галустян. Армянская спортсменка заняла 12-е место, а победительницей турнира стала россиянка Евгения Медведева.
«Сам факт участия в подобном турнире уже большой успех для нас, - сказала президент Федерации фигурного катания Армении Мелания Степанян. - Теперь нашим ведущим спортсменам предстоит участие в международных соревнованиях. Анастасия и Славик Айрапетян в ноябре отправятся в Таллин для участия в турнире ISU Challenger Series. Танцевальная пара Тина Айрапетян/Симон Пру-Сенекал выступит на аналогичном турнире в Варшаве».
Степанян также сообщила, что фигурист Эдвард Тер-Казарян отправится в Румынию для участия в международном юниорском турнире, передает пресс-служба НОКА.
Эдварду 12 лет, он живет и тренируется в Москве.
Самое значимое
Мхитарян был заменен на 90-й минуте матча
Ялян выступает в весовой категории 58 кг.
Бронзовыми медалистами стали среди молодых людей Феликс Даниелян (48 кг) и Ваагн Чалян (82 кг)
После перерыва хозяевам поля удалось сравнять счет. На 62-й минуте автором гола в составе сборной Казахстана стал Бауржан Турысбек
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