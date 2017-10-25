Сильвестр: Для Озиля нет места в МЮ, пока там играет Мхитарян

PanARMENIAN.Net - Французский футболист, игравший на позиции защитника, наиболее известный как игрок английского клуба «Манчестер Юнайтед» Микаэль Сильвестр считает, что для атакующего полузащитника Месута Озиля нет места в МЮ, так как там это место уже занимают полузашитник сборной Армении Генрих Мхитарян и Хуан Мата.

В последнее время полузащитник «Арсенала» рассматривал возможность перейти в МЮ после окончания текущего сезона.

Сильвестр не уверен, что Озилю будет легко занять место в Олд Траффорд, пишет The Sport Review.

«Если классифицировать игроков, то я поставил бы его в ряд с Мхитаряном и Мата. Таким образом, уже есть два игрока его уровня. Так зачем же заключать с ним контракт и приобретать одинаковых игроков»,- отметил Сильвестр.

Отмечается, что Озиль также рассматривает вариант с переходом в «Барселону».При этом сообщается, что «Арсенал» готов продлить соглашением с полузащитником, но не собирается выполнять его финансовые условия. Источник уверяет, что хавбек хочет получать по новому контракту 202 тысячи фунтов в неделю. На данный момент его оклад составляет 154 тысячи.