Основатели малоизвестной австралийской компании за сутки разбогатели на $1,4 млрд

PanARMENIAN.Net - Майк Кэннон-Брукс и Скотт Фаркухар - соучредители корпоративной программной фирмы Atlassian, малоизвестной австралийской компании - разбогатели на $1,4 млрд за сутки.

Среди клиентов компании — Tesla, SpaceX, Spotify и все университеты «Лиги Плюща».

19 октября Atlassian опубликовала отчетность за первый квартал нового финансового года. Согласно этим данным, доходы компании за этот период в годовом исчислении выросли на 42%, а число клиентов превысило 100 000 человек. После этого акции компании подорожали на 25%, а капитализация Atlassian впервые превысила $10 млрд, пишет Forbes.ru.

Примерно три пятых долей бизнеса принадлежит Кэннон-Бруксу и Фаркуару. Согласно данным издания, состояние каждого из них за эти сутки увеличилось на $700 млн, до $3,5 млрд (по данным на 23 октября).

Atlassian — разработчик программного обеспечения Jira, предназначенного для управления разработкой ПО и отслеживания ошибок разработчиков. Также австралийской компании принадлежит разработчик программного обеспечения Cenqua, разработчик сервиса управления проектами Trello и др.