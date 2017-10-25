Основатели малоизвестной австралийской компании за сутки разбогатели на $1,4 млрд
25 октября 2017 - 17:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Майк Кэннон-Брукс и Скотт Фаркухар - соучредители корпоративной программной фирмы Atlassian, малоизвестной австралийской компании - разбогатели на $1,4 млрд за сутки.
Среди клиентов компании — Tesla, SpaceX, Spotify и все университеты «Лиги Плюща».
19 октября Atlassian опубликовала отчетность за первый квартал нового финансового года. Согласно этим данным, доходы компании за этот период в годовом исчислении выросли на 42%, а число клиентов превысило 100 000 человек. После этого акции компании подорожали на 25%, а капитализация Atlassian впервые превысила $10 млрд, пишет Forbes.ru.
Примерно три пятых долей бизнеса принадлежит Кэннон-Бруксу и Фаркуару. Согласно данным издания, состояние каждого из них за эти сутки увеличилось на $700 млн, до $3,5 млрд (по данным на 23 октября).
Atlassian — разработчик программного обеспечения Jira, предназначенного для управления разработкой ПО и отслеживания ошибок разработчиков. Также австралийской компании принадлежит разработчик программного обеспечения Cenqua, разработчик сервиса управления проектами Trello и др.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
Последние новости
Поклонская сравнила «Матильду» Учителя с отрицанием Геноцида армян Депутат Госдумы России Наталья Поклонская осудила премьерный показ фильма российского режиссера Алексея Учителя «Матильда» в Санкт-Петербурге
Один из этапов юниорского Гран-При по фигурному катанию пройдет в Ереване По словам Степанян, ISU принял во внимание, что в столице Армении построена спортшкола фигурного катания имени Ирины Родниной, каток которой отвечает всем международным стандартам
Сильвестр: Для Озиля нет места в МЮ, пока там играет Мхитарян Сильвестр не уверен, что Озилю будет легко занять место в Олд Траффорд
Армянские фигуристы принимают участие в международных соревнованиях Степанян также сообщила, что фигурист Эдвард Тер-Казарян отправится в Румынию для участия в международном юниорском турнире