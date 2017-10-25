Поклонская сравнила «Матильду» Учителя с отрицанием Геноцида армян
25 октября 2017 - 17:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Депутат Госдумы России Наталья Поклонская осудила премьерный показ фильма российского режиссера Алексея Учителя «Матильда» в Санкт-Петербурге, сравнив его с отрицанием Геноцида армян и Холокоста. Об этом она написалана своей странице в Facebook.
«Такое неприкрытое духовное вредительство сродни тому, если бы режиссеру Учителю поручили снять фильм о Холокосте, а он показал бы эту трагедию через постельные сцены и в итоге заявил зрителю, что его на самом деле не было, и это все выдумка. Тоже можно сказать и о Геноциде армян, или в фильме о Великой Отечественной Войне показать, что ее выиграли американцы»,- отметила Поклонская.
Нашумевший фильм Алексея Учителя «Матильда» покажут в Армении.Премьера фильма в этом кинотеатре состоится 26 октябряв ереванском кинотетре Cinema Star.
Фильм «Матильда» Алексея Учителя, рассказывающий о романе наследника российского престола Николая Романова и балерины императорского театра Матильды Кшесинской, оказался в центре внимания еще в 2016-м. Почти год против «Матильды» ведется кампания: депутат Госдумы Наталья Поклонская требует запретить картину, «оскорбляющую» Николая II, причисленного к лику святых. В адрес кинотеатров, собирающихся показывать картину Учителя с 26 октября, поступали многочисленные угрозы. Поклонская уже несколько месяцев ведет кампанию против показа фильма.
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