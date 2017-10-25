Активистка Femen в образе овцы намекнула азербайджанцам на «пастушьи традиции»
25 октября 2017 - 18:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Движение Femen провело акцию протеста против секс-туров на Украину в аэропорту Киева. Об этом сообщается на сайте движения.
Полуголая активистка в образе овцы приветствовала прилетающих из Баку плакатами с надписями «Тофик» и «Закир». Она приветствовала мужскую часть рейса «Баку-Киев» печально известного лоукостера Buta Airways. Акция явилась ответом на пропаганду секс-туров в Киев от дочерней компании Азербайджанских авиалиний.
Внешний вид активистки призывает авторов рекламы вернуться к традиционным способам удовлетворения необузданной пастушьей похоти.
Femen требует от украинских властей запретить Buta Airways совершать авиа секс-туры в Украину, вплоть до принесения официальных извинений со стороны руководства компании женщинам Украины.
Ранее азербайджанская авиакомпания Buta Airways выпустила проморолик, который можно воспринимать как рекламу секс-туризма на Украине.В сюжете герой приобретает авиабилет в Киев и грецкие орехи, которые считаются в Азербайджане афродизиаком. Представительница авиакомпании смеется над пассажиром, но герой ролика отвечает, что это не то, что она могла подумать, а орехи он везет для пахлавы. Когда командир экипажа объявляет, что борт следует в Киев, мужчины-пассажиры выражают бурную радость. В аэропорту украинской столицы пассажиров рейса встречают местные девушки с именными табличками «Закир» и «Тофик».
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
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