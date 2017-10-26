Взрыв в Киеве: 4 человека пострадали, 1 погиб
26 октября 2017 - 11:06 AMT
PanARMENIAN.Net - В Соломенском районе Киева произошел взрые, в результате которого пострадал депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук и погиб его охранник. По факту взрыва открыто уголовное производство.
Взрыв произошел вечером 25 октября на улице Адама Мицкевича возле пятиэтажного жилого дома, у редакции телеканала «Эспрессо». Мосийчук был доставлен в больницу и прооперирован. Сообщалось, что угрозы его жизни нет.
Как сообщается на странице МВД Украины в Facebook, дело по статье 258 Уголовного кодекса Украины («Террористический акт») будет расследовать главное управление СБУ в Киеве.
По последним данным, в результате взрыва пострадали пять человек, один из них, 30-летний работник полиции полка особого назначения, охранявший Мосийчука, погиб, пишет Lenta.ru.
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко связал покушение на своего соратника Мосийчука с его профессиональной деятельностью и политической позицией. «Искренне сочувствую семье погибшего Руслана, который закрыл собой Игоря. Всем чем сможем будем помогать его родным», — позже добавил он.
Photo. mvs.gov.ua
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