// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Взрыв в Киеве: 4 человека пострадали, 1 погиб

Взрыв в Киеве: 4 человека пострадали, 1 погиб
26 октября 2017 - 11:06 AMT

PanARMENIAN.Net - В Соломенском районе Киева произошел взрые, в результате которого пострадал депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук и погиб его охранник. По факту взрыва открыто уголовное производство.

Взрыв произошел вечером 25 октября на улице Адама Мицкевича возле пятиэтажного жилого дома, у редакции телеканала «Эспрессо». Мосийчук был доставлен в больницу и прооперирован. Сообщалось, что угрозы его жизни нет.

Как сообщается на странице МВД Украины в Facebook, дело по статье 258 Уголовного кодекса Украины («Террористический акт») будет расследовать главное управление СБУ в Киеве.

По последним данным, в результате взрыва пострадали пять человек, один из них, 30-летний работник полиции полка особого назначения, охранявший Мосийчука, погиб, пишет Lenta.ru.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко связал покушение на своего соратника Мосийчука с его профессиональной деятельностью и политической позицией. «Искренне сочувствую семье погибшего Руслана, который закрыл собой Игоря. Всем чем сможем будем помогать его родным», — позже добавил он.

Photo. mvs.gov.ua
Ссылки по теме:
RT. 1 killed, 4 injured including MP in Kiev blast treated as ‘terrorist act’ (PHOTOS)
Lenta.ru: Взрыв в Киеве квалифицирован как теракт
 Самое значимое
К Земле летит крупнейший астероидК Земле летит крупнейший астероид
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Россия доставила в Азербайджан новую партию военной техникиРоссия доставила в Азербайджан новую партию военной техники
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Ученые призвали молодежь не уступать место бабушкам и дедушкам
Курс биткоина установил новый рекорд - выше $5800
В США арестовали скрывавшегося 27 лет клоуна-убийцу
Mercedes снимает знаменитый «Гелендваген» с производства
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Прямой эфир боя Мусаси и Шлеменко посмотрели 792.000 зрителей Среднее число зрителей, посмотревших турнир по ТВ или в видеоприложениях, составило более 520 тыс человек
Российские военные проводят «танковые дуэли» в горах Армении В ходе итоговой проверки экипажи танков Т-72Б будут уничтожать живую силу и бронированные огневые средства условного противника на высокогорном полигоне «Алагяз»
В Instagram появились совместные живые трансляции Если раньше трансляции допускались только от одного лица, то теперь к трансляции можно подключить друга
Армения примет участие в акции «Большой этнографический диктант» В акции примут участие Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Абхазия и Южная Осетия