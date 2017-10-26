Европарламент сократил финансовую помощь Турции
26 октября 2017 - 10:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Европарламент сократил помощь Турции из-за забуксовавшей процедуры по приему этой страны в Евросоюз. В 2018 году помощь будет сокращена на 50 - 80 млн евро, сообщил парламент в Страсбурге.
Согласно первоначальным планам, предполагалось, что в предстоящем году Турция получит от ЕС 217 млн евро на реформы, инфраструктуру и сельское хозяйство. Решение Европарламента о сокращении этой суммы еще должно быть одобрено главами государств и правительств стран ЕС, однако наблюдатели полагают, что это лишь формальность, пишет Deutsche Welle.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже предупреждала об этом шаге. «В Турции задерживают не только многих немцев. Вся правовая система этой страны движется в неправильном направлении», - заявляла она.
Средства, получаемые Турцией от ЕС, выплачиваются в рамках программы по оказанию поддержки странам-кандидатам на вступление в Евросоюз. За период с 2014 по 2020 год Турция должна получить от ЕС почти 4,4 млрд евро.
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