Канделаки решила пойти на рэп-баттл «чисто за хайп»
26 октября 2017 - 11:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Российская телеведущая Тина Канделаки посмотрела рэп-баттл площадки Versus с участием артистов Млечного и Майти Ди, после чего втянулась в беседу с исполнителями в Twitter.
Она поблагодарила за упоминание Майти Ди и упрекнула Млечного в том, что он забывает текст. Млечный, в свою очередь, откликнулся на оскорбление и вызвал Канделаки на баттл, пишет Lenta.ru.
«Глянул свежий твит. За упоминание, конечно, спасибо, но тараторить с текстом перед глазами может каждый. Го на Версус?» — написал рэпер.
Телеведущая согласилась принять участие в состязании и пообещала доказать, «кто по бумажке, а кто чисто за хайп».
В ночь на 16 октября в Лос-Анджелесе состоялся рэп-баттл россиянина Мирона Федорова, он же Оксимирон, с американцем Баширом Ягами, известным как Dizaster. За два месяца до этого прошел словесный поединок Оксимирона и Гнойного (Слава Карелин), в котором со счетом 5:0 победил последний.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
Последние новости
Прямой эфир боя Мусаси и Шлеменко посмотрели 792.000 зрителей Среднее число зрителей, посмотревших турнир по ТВ или в видеоприложениях, составило более 520 тыс человек
Российские военные проводят «танковые дуэли» в горах Армении В ходе итоговой проверки экипажи танков Т-72Б будут уничтожать живую силу и бронированные огневые средства условного противника на высокогорном полигоне «Алагяз»
В Instagram появились совместные живые трансляции Если раньше трансляции допускались только от одного лица, то теперь к трансляции можно подключить друга
Армения примет участие в акции «Большой этнографический диктант» В акции примут участие Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Абхазия и Южная Осетия