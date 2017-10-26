Армения примет участие в акции «Большой этнографический диктант»
26 октября 2017 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения примет участие в акции«Большой этнографический диктант», которая стартует 3 ноября в 10:00 по московскому времени во всех 85 регионах России, а также в странах СНГ, кроме Украины. Об этом журналистам сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.
В акции примут участие Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Абхазия и Южная Осетия, пишет агентство «Москва».
«Как правило, большинство людей не любят писать диктанты, но этот вызвал большой интерес. Он пройдет 3 ноября в 85 регионах России, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Абхазии и Южной Осетии. Этот перечень еще не закрыт, к нам продолжают поступать заявки на открытие новых площадок, на днях пришли обращения из Франции и Бельгии», - уточнил Баринов.
Он подчеркнул, что для проведения «Большого этнографического диктанта» будет действовать более 1,6 тыс площадок, что в два раза больше, чем в 2016 году.Также можно пройти онлайн-тестирование. Оно начнется в тот же день и в то же время и продолжится до конца следующего дня.
Диктант состоит из 30 тестовых вопросов, из которых 20 являются одинаковыми для всей России и стран ближнего зарубежья, а 10 составлены с учетом региональной специфики. Итоги акции подведут ко Дню Конституции России 12 декабря.
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