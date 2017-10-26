В Instagram появились совместные живые трансляции
26 октября 2017 - 12:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Команда фотосервиса Instagram объявила о запуске новой возможности в мобильных приложениях — совместных живых трансляций. Если раньше трансляции допускались только от одного лица, то теперь к трансляции можно подключить друга.
Данная функция тестировалась с августа и была доступна для небольшой части пользователей, а теперь заработала на полную мощность, пишет Ferra.ru.
Чтобы добавить ведущего, достаточно нажать на новую пиктограммку в правом нижнем углу и затем на выбрать опцию Add (Добавить), чтобы пригласить любого из текущих зрителей трансляции. При подключении еще одного ведущего, экран делится поровну между ними. Зрители после этого по-прежнему могут ставить лайки и комментировать трансляцию. Дополнительного ведущего можно в любой момент отключить и добавить другого.
Instagram для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.
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