В Баку группировка планировала теракт на митинге оппозиции: Ее обезвредили

PanARMENIAN.Net - Спецслужбы Азербайджана обезвредили группу лиц, которые готовились совершить теракт на митинге оппозиции в Баку 28 октября. Об этом говорится в сообщении, распространенном отделом общественных связей Службы госбезопасности (СГБ) страны.

«СГБ было установлено, что группа лиц, подчинявшихся религиозно-экстремистской террористической организации, действующей за пределами Азербайджана, с целью совершения терактов кустарным способом изготовила взрывные устройства и испытала их на территории поселка Локбатан (близ Баку)», - говорится в сообщении, пишет ТАСС.

В нем также отмечается, что члены группировки договорились о совершении терактов на митинге оппозиции, который должен состояться 28 октября в Баку.

«В ходе проведенной 25 октября спецоперации члены преступной группировки - Алекберов Бахтияр Мамедсадыг оглу, Масимли Анар Мехман оглу и Гусейнли Джавид Гусейн оглу оказали сопротивление и открыли огонь из огнестрельного оружия. Ответными мерами оперативная группа, использовав служебное оружие, уничтожила членов группировки», - подчеркивается в сообщении.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.