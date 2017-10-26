В Баку группировка планировала теракт на митинге оппозиции: Ее обезвредили
26 октября 2017 - 12:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Спецслужбы Азербайджана обезвредили группу лиц, которые готовились совершить теракт на митинге оппозиции в Баку 28 октября. Об этом говорится в сообщении, распространенном отделом общественных связей Службы госбезопасности (СГБ) страны.
«СГБ было установлено, что группа лиц, подчинявшихся религиозно-экстремистской террористической организации, действующей за пределами Азербайджана, с целью совершения терактов кустарным способом изготовила взрывные устройства и испытала их на территории поселка Локбатан (близ Баку)», - говорится в сообщении, пишет ТАСС.
В нем также отмечается, что члены группировки договорились о совершении терактов на митинге оппозиции, который должен состояться 28 октября в Баку.
«В ходе проведенной 25 октября спецоперации члены преступной группировки - Алекберов Бахтияр Мамедсадыг оглу, Масимли Анар Мехман оглу и Гусейнли Джавид Гусейн оглу оказали сопротивление и открыли огонь из огнестрельного оружия. Ответными мерами оперативная группа, использовав служебное оружие, уничтожила членов группировки», - подчеркивается в сообщении.
В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
Последние новости
Прямой эфир боя Мусаси и Шлеменко посмотрели 792.000 зрителей Среднее число зрителей, посмотревших турнир по ТВ или в видеоприложениях, составило более 520 тыс человек
Российские военные проводят «танковые дуэли» в горах Армении В ходе итоговой проверки экипажи танков Т-72Б будут уничтожать живую силу и бронированные огневые средства условного противника на высокогорном полигоне «Алагяз»
В Instagram появились совместные живые трансляции Если раньше трансляции допускались только от одного лица, то теперь к трансляции можно подключить друга
Армения примет участие в акции «Большой этнографический диктант» В акции примут участие Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Абхазия и Южная Осетия