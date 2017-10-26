В Армении хотят распространить национальную борьбу кох в мире

PanARMENIAN.Net - С 27 по 29 октября в Ванадзоре пройдет чемпионат Армении по борьбе. Борьба кох – армянский национальный вид спорта, ставший основой для развития других видов единоборств.

Президент Федерации коха Вагинак Галустян заявил, что в числе целей Федерации - распространить национальную борьбу кох в мире.

«Хотим, чтобы борьба кох была распространена в Армении, иметь специализированные группы по этому виду спорта. По результатам чемпионата будет сформирована национальная сборная, которая в дальнейшем примет участие в международных соревнованиях. Объединенный мир борьбы (UWW) имеет федерацию национальных видов борьбы. Ее цель объединить всех под одной крышей и провести чемпионат мира по национальным видам борьбы. У нас есть цель достигнуть такого уровня, чтобы мы смогли провести чемпионат мира по борьбе кох»,- отметил он, передает пресс-служба НОКА.

Взрослый чемпионат Армении пройдет в восьми весовых категориях. Планируется участие около 100 спортсменов.

Армянская борьба кох по правилам очень похожа на вольную борьбу, дзюдо и самбо. Соревновательный отрезок составляет пять минут. Схватки начинают национальными песнями и танцами.