МИД Армении: Азербайджанская сторона действует вопреки договоренностям

PanARMENIAN.Net - Азербайджанская сторона действует вопреки договоренностям, которые были достигнуты в ходе прошедших встреч. Об этом заявил замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян.

«Было заявлено о том, что уровень напряженности должен снизиться, однако происходит обратное, и это уже стало закономерностью. В Вене стороны достигают договоренностей, но шаги Азербайджана направлены на воспрепятствование их реализации, то же самое и после встречи в Санкт-Петербурге. Прискорбно, но проблема заключается в том, что Баку своими недальновидными шагами сам себя загнал в тупик. Подобными беспорядочными шагами и действиями Баку также закрывает выход из данного тупика», – отметил Кочарян.

По его словам, Азербайджан возмутило то, что после женевской встречи была озвучена одна простая истина: любое урегулирование подразумевает, что Карабах не может быть в составе Азербайджана, пишетAysor.am.

«В Баку в связи с этим поднялся вой. Однако, когда Баку ставит под вопрос независимость Республики Арцах, он делает вид, будто забыл, что на одном и том же основании независимость провозгласили как НКР, так и Азербайджан. Это было еще при СССР – согласно его конституции. После распада Советского союза оба были равноправны, более того, референдум о независимости в Арцахе прошел раньше, чем в Азербайджане», – подчеркнул замминистра, добавив, что своими недальновидными шагами и заявлениями Азербайджан ставит также под вопрос свою независимость.

Кочарян отметил, что ведению переговоров препятствует Азербайджан, поскольку армянская сторона не избегала переговоров, с точностью наоборот. Но если, по его словам, противник заявляет, что все должно соответствовать его желаниям, то, естественно, нельзя давать для этого повода.

Что же касается перспектив переговоров, замглавы МИД РА подчеркнул: сопредседатели Минской группы ОБСЕ четко указывали в своих многочисленных заявлениях, что для прогресса в переговорном процессе необходим соответствующий фундамент – доверие между сторонами. А для достижения доверия, по словам Ш. Кочаряна, необходимо, чтобы Азербайджан выполнил международные обязательства.

Обратившись к договоренностям, достигнутым в ходе переговоров, замглавы МИД отметил, что армянская сторона никогда не нарушала их и не собирается нарушать.

«То, о чем договариваются за столом – в ходе закрытых переговоров, армянская сторона никогда не нарушала и не собирается нарушать. Мы знаем, кто на самом деле является нарушителем, – это всегда Азербайджан. За столом переговоров говорится об одном, после переговоров же Баку делает совершенно иное, это столь очевидно. Достаточно изучить пять заявлений глав стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, где раскрыты принципы переговоров, и сравнить их с заявлениями азербайджанской стороны», – отметил он.

На вопрос, были ли представлены сопредседателям МГ ОБСЕ нарушения Азербайджаном договоренностей, Кочарян ответил: «Зачем озвучивать что-то, что и так заметно невооруженным глазом, тем более, для сопредседателей».

Кочарян отметил также, что он не знаком с нюансами переговоров, но то, что Апрельская война 2016 года в зоне карабахского конфликта серьезным образом повлияла и на подходы посредников – факт, это видно и из их заявлений.

16 октября в Женеве, в посольстве Армении в Швейцарской Конфедерации, президент РА Серж Саргсян провел встречу с представителями армянской общины и представил итоги состоявшихся в тот же день переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Мы договорились принять меры для дальнейшего ослабления напряженности, чтобы на передовой у нас не было жертв. Должен сказать, что и президент Азербайджана, и я в этом глубоко заинтересованы. Дай Бог, чтобы он всегда так думал. Он тоже прекрасно понимает сложность проблемы, естественно, я также, но это такой вопрос, у которого никогда не будет простого решения. Но в одном хочу, чтобы вы все были уверены: для нас не может быть решения, которое может так или иначе нарушить безопасность Карабаха. Единственным для нас решением является то, чтобы Карабах был вне состава Азербайджана», – сказал Саргсян.