Российские военные проводят «танковые дуэли» в горах Армении
26 октября 2017 - 12:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Военнослужащие танкового подразделения российской военной базы Южного военного округа в Армении проводят «танковые дуэли» в рамках итоговой проверки за летний период. Об эыом сообщает пресс-служба Южного военного округа.
В ходе итоговой проверки, которая продлится до 27 октября, экипажи танков Т-72Б будут уничтожать живую силу и бронированные огневые средства условного противника на высокогорном полигоне «Алагяз». Танкисты выполнят контрольные нормативы по тактической, огневой, технической и специальной подготовке как в дневное, так и в ночное время суток.
«По условиям «дуэли» один танк замаскирован в окопе, второй танк действует на дальности по фронту около 2 тысяч метров, меняя огневые позиции для скрытности. Участникам тактического поединка необходимо обнаружить цель и нанести максимальное «огневое поражение». Огневой бой завязывается в месте организованной засады с использованием холостых боеприпасов. При выполнении данного контрольного танкового поединка экипажи Т-72Б отрабатывают навыки стрельбы по неподвижным и динамичным целям, маневрирования в реальной боевой обстановке, выбора наиболее эффективных огневых позиций и маскировки»,- говорится в сообщении.
Подготовка танковых экипажей ЮВО с выполнением элементов «танковой дуэли» в Закавказье проводится в рамках сдачи контрольных проверок и при подготовке танкистов к участию в отборочных этапах конкурса Всероссийских армейских игр по танковому биатлону. Всего к итоговой проверке танковых подразделений российского соединения привлечены около 100 военнослужащих и более 30 единиц военной техники.
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