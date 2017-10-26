В Армении осудили покушение на руководителя Группы дружбы РА-Украина Мосийчука в Киеве

PanARMENIAN.Net - В Национальном Собрании Армении руководитель Группы дружбы Армения-Украина, депутат от фракции Республиканской партии Армении Карен Бекарян заявил 26 октября, что от имени Группы дружбы Армения-Украина и коллег осуждает осуществленное 25 октября в Киеве покушение на руководителя группы дружбы РА-Украина в Верховной Раде, народного депутата Игоря Мосийчука.

В Соломенском районе Киева произошел взрые, в результате которого пострадал депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук и погиб его охранник.Взрыв произошел вечером 25 октября на улице Адама Мицкевича возле пятиэтажного жилого дома, у редакции телеканала «Эспрессо». Мосийчук был доставлен в больницу и прооперирован. Угрозы его жизни нет.

Депутат отметил, что информацию о покушении на Мосийчука распространили украинские СМИ, пишетPanorama.am.

Выразив соболезнования семьям погибших в результате взрыва в Киеве, Бекарян указал: «Одновременно дружественному народу Украины желаем мира и спокойствия».