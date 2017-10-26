В Армении осудили покушение на руководителя Группы дружбы РА-Украина Мосийчука в Киеве
26 октября 2017 - 14:36 AMT
PanARMENIAN.Net - В Национальном Собрании Армении руководитель Группы дружбы Армения-Украина, депутат от фракции Республиканской партии Армении Карен Бекарян заявил 26 октября, что от имени Группы дружбы Армения-Украина и коллег осуждает осуществленное 25 октября в Киеве покушение на руководителя группы дружбы РА-Украина в Верховной Раде, народного депутата Игоря Мосийчука.
В Соломенском районе Киева произошел взрые, в результате которого пострадал депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук и погиб его охранник.Взрыв произошел вечером 25 октября на улице Адама Мицкевича возле пятиэтажного жилого дома, у редакции телеканала «Эспрессо». Мосийчук был доставлен в больницу и прооперирован. Угрозы его жизни нет.
Депутат отметил, что информацию о покушении на Мосийчука распространили украинские СМИ, пишетPanorama.am.
Выразив соболезнования семьям погибших в результате взрыва в Киеве, Бекарян указал: «Одновременно дружественному народу Украины желаем мира и спокойствия».
Самое значимое
Депутаты Национального Собрания Армении в ходе заседания 22 июня соотношением голосов 64 «за», 31 «против» приняли программу действий правительства РА на 2017-2022 годы.
Прошедшие в апреле 2017 года в Армении парламентские выборы не были совершенными. Об этом заявил руководитель миссии ЕС в Армении посол Петр Свитальский.
В тот же день состоятся переговоры генсека ОБСЕ с главой МИД Армении и совместная пресс-конференция
За кандидатуру Баблояна проголосовали 88 депутатов, против - 12.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Известна дата проведения фестиваля электронной музыки GEM Fest-2018 в Грузии Одно из главных музыкальных событий в Грузии 4-й год подряд пройдет в Анаклии. Пока не известен лайн-ап сезона 2018 года, однако организаторы обещают вскоре опубликовать всю информацию
Армянские боксеры завершили выступление на ЧЕ Последним из 9 вышедших на турецкий ринг боксеров оставался Эрик Тохян (49 кг)
Совет Европы перешел к жестким мерам против Азербайджана: Страна нарушает Европейскую конвенцию Таким образом, КМСЕ исполнил свое данное месяц назад обещание впервые применить на практике — в отношении Азербайджана — действующий с 2010 года п. 4. ст. 46 Конвенции по защите прав человека
Исследование: Фрукты лучше всего мыть однопроцентным раствором соды Проведя серию экспериментов, ученые показали, что тиабендазол и фосмет лучше всего удаляются однопроцентным раствором пищевой соды