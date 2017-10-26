Прямой эфир боя Мусаси и Шлеменко посмотрели 792.000 зрителей

PanARMENIAN.Net - Зрительская аудитория у телеэкранов во время главного поединка на турнире Bellator 185 между голландским бойцом смешанных единоборств армянского происхождения Гегардом Мусаси (Мовсесян) и россиянином Александром Шлеменко составила 792.000 человек.

Турнир прошел в ночь на 21 октября в американском Анкасвилле (штат Коннектикут). Шлеменко уступил Мусаси единогласным решением судей - все трое отдали предпочтение армянину со счетом 29:28. При этом спортсмен из Нидерландов в первом раунде получил тяжелое повреждение глаза после удара россиянина.

Среднее число зрителей, посмотревших турнир по ТВ или в видеоприложениях, составило более 520 тыс человек, что меньше среднего показателя для турниров Bellator в 2017 году, который составляет 660 тыс человек, пишет ТАСС со ссылкой на портал MMAfighting.

В пиковый момент, когда на ринге шел бой Мусаси и Шлеменко, цифра зрителей достигла показателя в 792 тыс человек.

Мусаси в июле подписал с Bellator контракт на шесть боев. Предыдущие пять своих поединков в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Мусаси также выиграл, теперь на его счету 43 победы (35 - досрочно), шесть поражений и две ничьи в ММА.