Полиция провела обыски в театре Джигарханяна

PanARMENIAN.Net - Сотрудники полиции Москвы пришли с обысками в театр Армена Джигарханяна. Об этом сообщила заведующая литературной частью театра Наталья Корнеева.

Оперативники изымают всю документацию в бухгалтерии театра, передает сайт телеканала «Звезда»

25 октября в театре Джигарханяна сообщали о якобы неком «рейдерском захвате» организации. Представительница супруги актера сообщила, что в здании театра появились некие люди, которые отстранили от работы руководство, а самого Армена Джигарханяна якобы заперли в его кабинете. Позже pаведующий труппой театра Вячеслав Дьяченко сообщил, что в театре проходила обычная рабочая встреча.

Ранее представитель жены Джигарханяна Ирина Мазур заявила, что Виталина Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и готова начать бракоразводный процесс.

Джигарханяна госпитализировали 10 октября. Отмечалось, что 82-летний артист поступил в больницу частным образом, без каких-либо документов и просил не сообщать о состоянии его здоровья никому, включая 38-летнюю супругу.