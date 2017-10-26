Полиция провела обыски в театре Джигарханяна
26 октября 2017 - 15:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Сотрудники полиции Москвы пришли с обысками в театр Армена Джигарханяна. Об этом сообщила заведующая литературной частью театра Наталья Корнеева.
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25 октября в театре Джигарханяна сообщали о якобы неком «рейдерском захвате» организации. Представительница супруги актера сообщила, что в здании театра появились некие люди, которые отстранили от работы руководство, а самого Армена Джигарханяна якобы заперли в его кабинете. Позже pаведующий труппой театра Вячеслав Дьяченко сообщил, что в театре проходила обычная рабочая встреча.
Ранее представитель жены Джигарханяна Ирина Мазур заявила, что Виталина Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и готова начать бракоразводный процесс.
Джигарханяна госпитализировали 10 октября. Отмечалось, что 82-летний артист поступил в больницу частным образом, без каких-либо документов и просил не сообщать о состоянии его здоровья никому, включая 38-летнюю супругу.
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