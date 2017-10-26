«Реал» ведет переговоры с «Баварией» о трансфере Левандовского

PanARMENIAN.Net - Мадридский футбольный клуб «Реал» начал переговоры с «Баварией» о трансфере нападающего Роберта Левандовского.

Левандовский разочарован в трансферной политике мюнхенцев и намерен сменить «Баварию» на команду, которая способна выиграть Лигу чемпионов. Поляк хотел бы перейти в «Реал»,, пишет Eurosport со ссылкой на AS.

Левандовский выступает за «Баварию» с лета 2014 года, контракт игрока с мюнхенцами истекает в 2021 году. Transfermarkt оценивает нападающего в 80 миллионов евро. Левандовский провел за «Баварию» 162 матча во всех турнирах и забил 123 мяча.