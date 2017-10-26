В Китае представили «клон» Tesla Model X

PanARMENIAN.Net - Появился первый китайский «клон» электромобиля Tesla. Китайский автопроизводитель Xiaopeng Motors представил «бета-версию» своего первого полностью электрического кроссовера Xpeng.

В 2014 году генеральный директор Tesla Илон Маск объявил о том, что его компания решила применить открытый формат работы со своими патентами, тем самым открыв возможность любым сторонним фирмам использовать их для дальнейшего развития и адаптации в электрических автомобилях.

Сложно оценить, какие именно патенты Tesla компания Xiaopeng Motors использовала в своей новинке, но с первого взгляда становится понятно, что дело явно не ограничилось исключительно техническими особенностями. При виде китайского электрического кроссовера сразу возникает ощущение, что здесь прослеживаются линии Model X, пишет Hi-News со ссылкой на портал Electrek.

Что же касается тех самых технических особенностей, кроссовер Xiaopeng использует те же батареи стандарта 18650, что и Tesla, только в отличие от последней, которая сама производит свои батареи, китайский электромобиль использует литий-ионные аккумуляторы производства южнокорейской компании Samsung. В результате транспортное средство обладает меньшим запасом хода, предлагая всего 300 километров от одного заряда, в отличие от 474 километров у Tesla.

Центральное место на панели китайского электрокара, как и в Tesla Model X, отведено большому LCD-экрану. Помимо этого, китайский автопроизводитель обещает в скором времени представить цифровую систему помощи водителю, а также интегрировать функции автономного управления, которые также предлагаются системой Tesla Autopilot. Что интересно, недавно компания наняла Джун Ли Джу, ранее работавшую в Tesla в качестве главы отдела разработки технологий машинного обучения, создавшего систему Autopilot «теслы».

На данный момент Xiaopeng собрала партию из 15 электромобилей Xpeng, а сейчас занимается поиском инвестиций для расширения производства. Электрокар будут собирать на одной из фабрик города Чжэнчжоу. Этим летом компании удалось привлечь около 320 миллионов долларов инвестиций. Однако китайский автопроизводитель хочет найти еще 1,4 миллиарда долларов, чтобы выйти на ежегодный уровень производства в 100 000 электромобилей.