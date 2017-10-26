Правительство Армении одобрило проект закона о ратификации Таможенного кодекса ЕАЭС
26 октября 2017 - 16:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Армении 26 октября на заседании одобрило законопроект о ратификации Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Законопроект представил правительству министр финансов Вардан Арамян. По его словам, это межгосударственный договор, сторонами которого являются страны ЕАЭС.
Договор предусматривает урегулирование практически всех таможенных полномочий, связанных с импортом и экспортом товаров в страны-члены ЕАЭС из стран, не входящих в этот союз.
Таможенный кодекс ЕАЭС предусматривает такие нововведения, как электронное таможенное декларирование и автоматическое совершение операций, исключающее участие в процедуре выпуска товаров сотрудников таможни, подачу таможенных деклараций без предоставления подтверждающих ее документов, совершенствование института уполномоченного экономического оператора для ускорения процесса прохождения товаров через таможню.
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