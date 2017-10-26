Геворк Вермишян назначен исполнительным директором «МегаФон»

PanARMENIAN.Net - Совет директоров «МегаФона» 26 октября утвердил кандидатуру Геворка Вермишяна, в настоящее время занимающего должность финансового директора, на должность исполнительного директора компании.Решение должно быть одобрено внеочередным Общим собранием акционеров 30 ноября 2017 года, сообщает пресс-служба компании.

В зону ответственности исполнительного директора войдут: операционная деятельность, контроль исполнения стратегии компании, организация работы коллегиальных органов управления и управление деятельностью дочерних и зависимых обществ.

«Такая модель управления позволит максимально оперативно реагировать на изменения рыночной ситуации и сфокусироваться на реализации объявленной в мае 2017 года стратегии компании», — заявил председатель Совета директоров «МегаФона» Иван Стрешинский.

Временно исполняющим обязанности финансового директора «МегаФона» будет назначен Александр Барунин, в настоящее время являющейся руководителем по планированию, управленческой отчетности и финансовому контролю.

Геворк Вермишян назначен финансовым директором компании «МегаФон» в июле 2011 года, член Правления с ноября 2011 года. Входит в Совет директоров ЗАО «ТТ Мобайл», ЗАО «Остелеком» и ЗАО «Аквафон-GSM». С 2002 по 2007 год Вермишян работал в компании «Лукойл», где прошел путь от аналитика до заместителя начальника отдела корпоративных займов. С 2007 года по июль 2011 года был директором по корпоративным финансам/Главой корпоративного долга АФК «Система». Вермишян окончил факультет международных экономических отношений Финансовой академии при Правительстве РФ.