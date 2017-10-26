Геворк Вермишян назначен исполнительным директором «МегаФон»
26 октября 2017 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Совет директоров «МегаФона» 26 октября утвердил кандидатуру Геворка Вермишяна, в настоящее время занимающего должность финансового директора, на должность исполнительного директора компании.Решение должно быть одобрено внеочередным Общим собранием акционеров 30 ноября 2017 года, сообщает пресс-служба компании.
В зону ответственности исполнительного директора войдут: операционная деятельность, контроль исполнения стратегии компании, организация работы коллегиальных органов управления и управление деятельностью дочерних и зависимых обществ.
«Такая модель управления позволит максимально оперативно реагировать на изменения рыночной ситуации и сфокусироваться на реализации объявленной в мае 2017 года стратегии компании», — заявил председатель Совета директоров «МегаФона» Иван Стрешинский.
Временно исполняющим обязанности финансового директора «МегаФона» будет назначен Александр Барунин, в настоящее время являющейся руководителем по планированию, управленческой отчетности и финансовому контролю.
Геворк Вермишян назначен финансовым директором компании «МегаФон» в июле 2011 года, член Правления с ноября 2011 года. Входит в Совет директоров ЗАО «ТТ Мобайл», ЗАО «Остелеком» и ЗАО «Аквафон-GSM». С 2002 по 2007 год Вермишян работал в компании «Лукойл», где прошел путь от аналитика до заместителя начальника отдела корпоративных займов. С 2007 года по июль 2011 года был директором по корпоративным финансам/Главой корпоративного долга АФК «Система». Вермишян окончил факультет международных экономических отношений Финансовой академии при Правительстве РФ.
Самое значимое
«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Известна дата проведения фестиваля электронной музыки GEM Fest-2018 в Грузии Одно из главных музыкальных событий в Грузии 4-й год подряд пройдет в Анаклии. Пока не известен лайн-ап сезона 2018 года, однако организаторы обещают вскоре опубликовать всю информацию
Армянские боксеры завершили выступление на ЧЕ Последним из 9 вышедших на турецкий ринг боксеров оставался Эрик Тохян (49 кг)
Совет Европы перешел к жестким мерам против Азербайджана: Страна нарушает Европейскую конвенцию Таким образом, КМСЕ исполнил свое данное месяц назад обещание впервые применить на практике — в отношении Азербайджана — действующий с 2010 года п. 4. ст. 46 Конвенции по защите прав человека
Исследование: Фрукты лучше всего мыть однопроцентным раствором соды Проведя серию экспериментов, ученые показали, что тиабендазол и фосмет лучше всего удаляются однопроцентным раствором пищевой соды